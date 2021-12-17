"Казанский стрелок" раскаялся

Напавший на гимназию N175 Ильназ Галявиев заявил о своем раскаянии. Об этом сообщает портал "Реальное время". В ролике нападавший объясняет, что действовал один и у него не было подстрекателей. Также молодой человек заверил, что никогда не состоял в секте.

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Галявиев при этом оговорился, что многое могло его остановить, не уточнив сути сказанного. На видео устроивший стрельбу попросил прощения у родных погибших и пострадавших. По словам Галивиева, несмотря на его раскаяния перед родственниками жертв, погибших вернуть не получится.