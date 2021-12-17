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1 час назад

Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев раскаялся

Напавший на гимназию N175 Ильназ Галявиев заявил о своем раскаянии. Об этом сообщает портал "Реальное время". В ролике нападавший объясняет, что действовал один и у него не было подстрекателей. Также молодой человек заверил, что никогда не состоял в секте.

"Казанский стрелок" раскаялся
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Галявиев при этом оговорился, что многое могло его остановить, не уточнив сути сказанного. На видео устроивший стрельбу попросил прощения у родных погибших и пострадавших. По словам Галивиева, несмотря на его раскаяния перед родственниками жертв, погибших вернуть не получится.

11 мая текущего года бывший ученик гимназии N175 в Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек (семь учеников и два педагога), еще 23 человека пострадали. Молодого человека задержали и арестовали по решению суда. Ранее напавшему на учебное заведение продлили арест до 11 апреля.

Происшествия,Ильназ Галявиев,
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