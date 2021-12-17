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1 час назад

Лифт сорвался в одной из башен «Федерации» в Москве

Лифт с пассажиром сорвался с троса в одной из башен комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». Как сообщает источник ТАСС в экстренных службах, кабина пролетела с 27-го до 14-го этажа, где резко затормозила.

В «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате происшествия человек в лифте получил ушиб поясницы. Полиция по факту происшествия начала проверку.

Напомним, что 1 декабря житель Иркутска взорвал лифт с соседом из-за шумного ремонта. Инцидент произошел во время движения — из-за взрыва кабина оторвалась и упала. 30-летний пострадавший получил перелом обеих ног, его госпитализировали.

Выбираться из кабины ему помогали жильцы дома, которые выбежали на шум. По словам очевидцев, весь подъезд был в дыму, а кабина сильно раскурочена. Полиция задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

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