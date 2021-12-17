В «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром

Лифт с пассажиром сорвался с троса в одной из башен комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». Как сообщает источник ТАСС в экстренных службах, кабина пролетела с 27-го до 14-го этажа, где резко затормозила.

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В результате происшествия человек в лифте получил ушиб поясницы. Полиция по факту происшествия начала проверку.

Напомним, что 1 декабря житель Иркутска взорвал лифт с соседом из-за шумного ремонта. Инцидент произошел во время движения — из-за взрыва кабина оторвалась и упала. 30-летний пострадавший получил перелом обеих ног, его госпитализировали.