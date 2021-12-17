В Москве задержан студент – сторонник террористической организации «Исламское государство»*. Обнародованные ФСБ кадры оперативного мероприятия размещены в российских новостных Telegram-каналах.
Уточняется, что учащегося в техническом вузе МИРЭА задержали в общежитии за попытки вовлечь студентов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность. Задержанный является гражданином одной из республик Средней Азии.
Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма.
*Организация признана террористической и запрещена в России.