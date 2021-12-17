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1 час назад

Задержание студента – сторонника ИГ* в Москве показали на видео

В Москве задержан студент – сторонник террористической организации «Исламское государство»*. Обнародованные ФСБ кадры оперативного мероприятия размещены в российских новостных Telegram-каналах.

Уточняется, что учащегося в техническом вузе МИРЭА задержали в общежитии за попытки вовлечь студентов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность. Задержанный является гражданином одной из республик Средней Азии.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,ФСБ,Исламское государство,
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