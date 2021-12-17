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1 час назад

Инспекторы ДПС спасли имущество и птиц во время пожара: видео

В подмосковном Чехове полицейские помогли спасти имущество и домашнюю птицу от пожара. Соответствующие кадры опубликованы на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Инспекторы ДПС во время патрулирования получили сообщение о том, что в деревне Волосово загорелся частный дом. Они прибыли на место происшествия раньше пожарных и помогли хозяевам спасти от огня их имущество.Правоохранители вынесли на улицу газовые баллоны, вытолкали автомобиль, в котором отсутствовал аккумулятор, а также перенесли куриц в другое помещение.

Ранее сообщалось, что Петербурге сгорел автомобиль инспекторов ДПС.

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