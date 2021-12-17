Инспекторы ДПС во время патрулирования получили сообщение о том, что в деревне Волосово загорелся частный дом. Они прибыли на место происшествия раньше пожарных и помогли хозяевам спасти от огня их имущество.Правоохранители вынесли на улицу газовые баллоны, вытолкали автомобиль, в котором отсутствовал аккумулятор, а также перенесли куриц в другое помещение.