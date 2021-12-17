Москвич умер от потери крови в автобусе

Пассажир поранился и умер от потери крови в одном из автобусов Москвы. Об этом пишет телеканал «360».

По словам очевидцев, мужчина ударился о ступеньку автобуса, когда заходил внутрь и начал истекать кровью. Когда пассажиры заметили неладное и вызвали скорую, он уже не приходил в сознание. Спасти жизнь мужчины не удалось.

Telegram-канал 112 уточнил, что 51-летний москвич зашел в автобус №571 на остановке «Театр Мел». Он был в состоянии алкогольного опьянения, рассек ногу, но попросил пассажиров не беспокоиться, так как «ему выходить через две остановки».

При этом москвич успел позвонить жене и пожаловаться на плохое самочувствие.

Позднее стало известно, что у истекшего кровью пассажира было хроническое заболевание. Проводится проверка, пояснил канал.