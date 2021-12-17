Опубликовано видео с места крупного пожара в Осаке

Крупный пожар произошел в офисном здании в японском городе Осака. По предварительным данным, погибли пять человек, еще 22 находятся в состоянии остановки сердца и легких.
Огонь охватил четвертый этаж здания, которое располагается в оживленном районе города. Там находилась клиника, персонал и посетители не смогли выбраться наружу из-за заблокированных дверей.
Сейчас полиция рассматривает версию поджога. Как сообщается в СМИ, пожилого мужчину, выливающего из пакета какую-то жидкость, заметили свидетели.