Опубликовано видео с места крупного пожара в Осаке

Крупный пожар произошел в офисном здании в японском городе Осака. По предварительным данным, погибли пять человек, еще 22 находятся в состоянии остановки сердца и легких.

Огонь охватил четвертый этаж здания, которое располагается в оживленном районе города. Там находилась клиника, персонал и посетители не смогли выбраться наружу из-за заблокированных дверей.