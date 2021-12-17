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57 минут назад

Казанский стрелок Галявиев на видео раскаялся за атаку на школу

Совершивший нападение на школу в Казани Ильназ Галявиев впервые дал интервью, соответствующие кадры публикует Telegram-канала «Лента дня». Галявиев заявил, что раскаивается в том, что сделал, а также попросил прощения у родственников погибших.

«Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших. Прошу прощения, извините меня за то, что я сделал», – произносит на камеру молодой человек.

Ильназ Галявиев совершил нападение на учеников и педагогов гимназии № 175 в Казани 11 мая. Жертвами стрельбы стали 7 детей и 2 учительницы. Следствие предъявило стрелку обвинение по четырем уголовным статьям. Галявиев признан вменяемым.

Происшествия,Криминал,Видео,Ильназ Галявиев,
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