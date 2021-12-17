Казанский стрелок попросил прощения

Казанский стрелок Ильгаз Галявиев впервые прокомментировал журналистам свое преступление. Он рассказал о событиях дня трагедии, сообщают «Аргументы и факты».
«Я был один, никто меня не подстрекал, ни в какой секте я не состоял. Я делал все сам», – подчеркнул Галявиев.
Он добавил, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном.
«Конечно раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших <…> Прошу прощения, извините меня, за то, что я сделал», — рассказал стрелок.
Молодой человек не жалуется на содержание в СИЗО. По его словам, он там читает книги, а неделю назад общался с отцом. Также он ответил на вопрос о том, могло ли его что-то остановить в тот день от попытки совершить задуманное.
«На самом деле, многое чего могло меня остановить, но у меня тогда психическое состояние было такое», – пояснил Галявиев.
Кроме того, он объяснил, что в институте Сербского ему поставили диагноз: «Параноидальная шизофрения», а в клинике Петербурга признали вменяемым, и сейчас он находится в ожидании суда.
"Много что могло меня остановить на самом деле...": "казанский стрелок" Галявиев открестился от секты
Ранее 16 декабря Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания Галявиева под стражей до 11 апреля. Он обвиняется по четырем статьям УК РФ.
Напомним, 11 мая этого года 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в казанской гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.