Казанский стрелок попросил прощения

Казанский стрелок Ильгаз Галявиев впервые прокомментировал журналистам свое преступление. Он рассказал о событиях дня трагедии, сообщают «Аргументы и факты».

«Я был один, никто меня не подстрекал, ни в какой секте я не состоял. Я делал все сам», – подчеркнул Галявиев.

Он добавил, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном.

«Конечно раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших <…> Прошу прощения, извините меня, за то, что я сделал», — рассказал стрелок.

Молодой человек не жалуется на содержание в СИЗО. По его словам, он там читает книги, а неделю назад общался с отцом. Также он ответил на вопрос о том, могло ли его что-то остановить в тот день от попытки совершить задуманное.

«На самом деле, многое чего могло меня остановить, но у меня тогда психическое состояние было такое», – пояснил Галявиев.

Кроме того, он объяснил, что в институте Сербского ему поставили диагноз: «Параноидальная шизофрения», а в клинике Петербурга признали вменяемым, и сейчас он находится в ожидании суда.

Ранее 16 декабря Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания Галявиева под стражей до 11 апреля. Он обвиняется по четырем статьям УК РФ.