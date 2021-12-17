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1 час назад

Появилось видео столкновения самолета с поливальной машиной

Прокуратура организовала проверку после инцидента с самолетом и спецмашиной для противообледенительной обработки в аэропорту «Шереметьево». Момент аварии был зафиксирован на камеру, видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На опубликованной записи слышно, как один из работников аэропорта обращается к другому.

«Сереж, Сереж…», – раздается за кадром мужской голос.

Столкновение вылетавшего из Москвы в мексиканский Канкун воздушного судна, в результате которого поливальная машина опрокинулась, произошло 16 декабря. Ранее сообщалось, что пострадал водитель спецтехники.

Происшествия,Видео,Аэропорт Шереметьево,Генпрокуратура РФ,
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