Появилось видео столкновения самолета с поливальной машиной

Прокуратура организовала проверку после инцидента с самолетом и спецмашиной для противообледенительной обработки в аэропорту «Шереметьево». Момент аварии был зафиксирован на камеру, видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На опубликованной записи слышно, как один из работников аэропорта обращается к другому.

«Сереж, Сереж…», – раздается за кадром мужской голос.