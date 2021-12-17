Мужчину зарезали возле ночного клуба в Москве

Неизвестные убили мужчину возле ночного клуба «Черри» на Минской улице в Москве. Как сообщает «МК», двое злоумышленников конфликтовали с 29-летним Иваном Коржевым, который приехал в столицу из Костромской области, а после ударили его ножом в бок.

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От полученного ранения мужчина умер на месте. Убийц пока не нашли правоохранители. Причины конфликта и обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что 5 декабря на одной из станций московского метро произошла драка с участием приезжих. Предположительно, причиной конфликта стало то, что 28-летний россиянин заступился за молодую пару, к которой стали приставать мигранты из Средней Азии.