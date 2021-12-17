Скандал в такси из-за маски сняли на видео в Краснодаре

Судя по кадрам, пассажирка попросила таксиста надеть индивидуальное средство защиты, поскольку в городе действует масочный режим. Однако мужчина такой просьбе воспротивился. Он сообщил клиентке, что та должна была прописать в комментариях к заказу автомобиля, что нужен был водитель в маске.