Скандал в такси из-за маски сняли на видео в Краснодаре

В Краснодаре водитель такси высадил женщину вместе с ее пожилой матерью из-за требований надеть маску. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Типичный Краснодар».
Судя по кадрам, пассажирка попросила таксиста надеть индивидуальное средство защиты, поскольку в городе действует масочный режим. Однако мужчина такой просьбе воспротивился. Он сообщил клиентке, что та должна была прописать в комментариях к заказу автомобиля, что нужен был водитель в маске.
«Я не ношу маски», – категорично заявил таксист.