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1 час назад

Скандал в такси из-за маски сняли на видео в Краснодаре

В Краснодаре водитель такси высадил женщину вместе с ее пожилой матерью из-за требований надеть маску. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Типичный Краснодар».

Судя по кадрам, пассажирка попросила таксиста надеть индивидуальное средство защиты, поскольку в городе действует масочный режим. Однако мужчина такой просьбе воспротивился. Он сообщил клиентке, что та должна была прописать в комментариях к заказу автомобиля, что нужен был водитель в маске.

«Я не ношу маски», – категорично заявил таксист.

Происшествия,Видео,
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