В Эквадоре местные жители сняли на видео, как два исторических здания провалились под землю. Соответствующую запись публикует официальный Telegram-канал телеканала «360».

Инцидент произошел в городе Сарума, расположенном в провинции Эль-Оро в юге страны. На опубликованных кадрах видно, как многоэтажные строения поглощает образовавшаяся дыра.