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15 минут назад

Два здания провалились под землю в Эквадоре: видео

В Эквадоре местные жители сняли на видео, как два исторических здания провалились под землю. Соответствующую запись публикует официальный Telegram-канал телеканала «360».

Инцидент произошел в городе Сарума, расположенном в провинции Эль-Оро в юге страны. На опубликованных кадрах видно, как многоэтажные строения поглощает образовавшаяся дыра.

С места ЧП эвакуировали 300 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Одной из причин провала грунта могла стать незаконная добыча полезных ископаемых.

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