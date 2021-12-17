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27 минут назад

В Махачкале следователи ищут убийцу популярной гадалки

Среди подозреваемых – почти сотня её клиентов, а также те, кто ей угрожал.

В Махачкале следователи ищут убийцу популярной гадалки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Религиозные местные жители не раз требовали от 56-летней Шовкат Джалаевой бросить небогоугодное дело. В 2013 году к её дому прикрепили соответствующую записку вместе с гранатой.

Как пишет База, 11 декабря муж Джалаевой обнаружил её мёртвой – гадалке нанесли 12 ударов ножом. Полиция отсмотрела камеры и выяснила, что утром в день убийства она вышла в магазин. Пока её не было, к ней в дом зашёл мужчина среднего роста в чёрной куртке с капюшоном на голове. Шовкат вернулась из магазина, а буквально через три минуты из дома быстрым шагом вышел тот же человек и скрылся с места преступления.

В доме у женщины нашли десятки фотографий, с которыми, по версии следствия, она «работала». Полиция подозревает в убийстве одного из клиентов прорицательницы. По другой версии, Шовкат могли убить те, кто ранее ей угрожал.

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