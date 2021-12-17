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20 минут назад

Признавшемуся в убийстве экс-депутату Редькину предъявили новое обвинение

Миллионеру и бывшему депутату Заксобрания Камчатского края Игорю Редькину, ранее признавшемуся в убийстве, предъявлено обвинение в незаконной охоте. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СКР по региону.

Признавшемуся в убийстве миллионеру предъявили новое обвинение
Фото: Законодательное собрание Камчатского краяЗаконодательное собрание Камчатского края

10 августа депутат и бизнесмен Игорь Редькин направил в Следственный комитет признание, в котором сообщил, что случайно застрелил разнорабочего. По словам парламентария, он узнал, что на свалке возле поселка Озерновский бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Редькин приехал туда и выстрелил в сторону фигуры, которая показалась ему животным. Вернувшись домой, он узнал, что в районе стрельбы был ранен местный житель, который позднее скончался в больнице.

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Суд отправил депутата законодательного собрания под домашний арест, а «Единая Россия» исключила Редькина из партии. СК России по факту убийства 30-летнего жителя поселка Озерновский возбудил уголовное дело.

Российского депутата-миллиардера обвинили в умышленном убийстве на Камчатке

В СК сообщили, что в ходе расследования дела был установлен факт незаконной охоты с причинением крупного ущерба. По версии следствия, Игорь Редькин 2 августа с использованием тепловизора застрелил бурого медведя. При этом соответствующего разрешения у него не было, а медведь был застрелен «на территории населенного пункта, который не относится к местам осуществления охоты».

«Ущерб охотничьим ресурсам региона от противоправной деятельности обвиняемого оценивается в 60 тысяч рублей. Злоумышленнику в дополнение к ранее предъявленному обвинению в убийстве мужчины органом следствия предъявлено обвинение в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства (п.п. «а», «б» ч.1 ст. 258 УК РФ)», - отмечается в сообщении.

Также следователи считают, что убийство человека стало продолжением незаконной охоты на диких животных.

«Продолжая незаконную охоту на диких животных, переместился на возвышенность, расположенную в районе свалки поселка Озерновский Усть-Большерецкого района, где через люк транспортного средства, применяя карабин с тепловизионным прицелом, обнаружил вероятную цель для поражения, отображающуюся в виде светлой точки на темном фоне, не исключив для себя возможность выстрела по человеку, произвел в опасном для стрельбы направлении не менее трех прицельных выстрелов», - пояснили в СК России.

При этом одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который собирал металлолом. Свою вину в незаконной охоте Редькин признал, но считает, что «смерть мужчины наступила в результате его неосторожных действий», пояснили в ведомстве.

Происшествия,Игорь Редькин,Единая Россия,СКР,
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