Россиянин пригрозил взорвать самолет из-за дорогих билетов

Житель Красноярска отправил сообщение в техподдержку сайта авиакомпании «Ютэйр» с угрозой взрыва самолёта. Поводом для угроз оказались дорогие для него авиабилеты, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

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Лучше потерпеть убытки, чем «потерпеть жертвы», — объяснил мужчина.

Он потребовал отменить рейсы из Москвы в Сургут и Красноярск, которые стоят в расписании с 8 по 10 января.

Силовики выявили отправителя сообщения. Мужчина рассказал, что обиделся на авиакомпанию из-за того, что не смог купить дешёвые билеты на новогодние праздники.