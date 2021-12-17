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37 минут назад

Житель Красноярска из-за дорогих билетов пригрозил взорвать самолёт

Житель Красноярска отправил сообщение в техподдержку сайта авиакомпании «Ютэйр» с угрозой взрыва самолёта. Поводом для угроз оказались дорогие для него авиабилеты, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Россиянин пригрозил взорвать самолет из-за дорогих билетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лучше потерпеть убытки, чем «потерпеть жертвы», — объяснил мужчина.

Он потребовал отменить рейсы из Москвы в Сургут и Красноярск, которые стоят в расписании с 8 по 10 января.

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Силовики выявили отправителя сообщения. Мужчина рассказал, что обиделся на авиакомпанию из-за того, что не смог купить дешёвые билеты на новогодние праздники.

Ранее стало известно, что меры безопасности были усилены в столичном аэропорту Шереметьево 14 декабря после сообщения о «минировании» более 20 самолётов. О бомбах сообщил неизвестный в анонимном письме, которое пришло на электронную почту аэропорта. Эвакуация не проводилась, воздушная гавань работала в штатном режиме.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,ЮТэйр,
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