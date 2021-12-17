Падение вертолета на оживленную трассу в США попало на видео

Вертолет упал на оживленную трассу I-10 в американском штате Луизиана. Погиб пилот, единственных находящийся на борту. Кадры крушения опубликовал портал «360tv»

На кадрах видно, как предположительно вертолет «Bell 407» стремительно падает на проезжую часть после чего загорается. По данным полиции воздушное судно разбилось на восточном направлении у моста Боннет-Карре-Спилвей.