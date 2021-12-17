Как сообщает телеканал «360» пассажир во время входа в транспорт зацепился голенью за острый металлический штырь, после чего сел на свободное место. Из ноги мужчины потекла кровь и он потерял сознание. Пассажиры вызвали медиков, но мужчина не пришел в себя из-за слишком большой потери крови. Предположительно алюминиевую деталь задела артерию на ноге. Смертельный инцидент произошел на улице Декабристов.