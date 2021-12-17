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27 минут назад

Мужчина поранил ногу в автобусе и скончался от потери крови. Видео

В московском районе Отрадное мужчина порезался при входе в автобус и умер от потери большого количества крови. Видео публикует telegram-канал «Новости Москвы».

Как сообщает телеканал «360» пассажир во время входа в транспорт зацепился голенью за острый металлический штырь, после чего сел на свободное место. Из ноги мужчины потекла кровь и он потерял сознание. Пассажиры вызвали медиков, но мужчина не пришел в себя из-за слишком большой потери крови. Предположительно алюминиевую деталь задела артерию на ноге. Смертельный инцидент произошел на улице Декабристов.

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