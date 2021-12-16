Рабочий погиб из-за падения автокрана в Москве

Рабочий погиб из-за падения автокрана на севере столицы. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает «Вечерняя Москва».

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По данным источника, трагедия произошла на Ильменском проезде. При демонтаже металлических конструкций от перегруза опрокинулся автокран. В результате происшествия на месте погиб 22-летний молодой человек.

На данный момент проводится прокурорская проверка соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.