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1 час назад

Рабочий погиб из-за падения автокрана в Москве

Рабочий погиб из-за падения автокрана на севере столицы. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает «Вечерняя Москва».

Рабочий погиб из-за падения автокрана в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, трагедия произошла на Ильменском проезде. При демонтаже металлических конструкций от перегруза опрокинулся автокран. В результате происшествия на месте погиб 22-летний молодой человек.

На данный момент проводится прокурорская проверка соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

Ранее 46-летний промышленный альпинист умер во время уборки снега на башне «Меркурий» в «Москва-Сити».

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