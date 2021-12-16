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46 минут назад

Полицейские расстреляли сочинца в США

Американская полиция застрелила в Лос-Анджелесе россиянина. Об этом сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи».

Полицейские расстреляли сочинца в США
Фото: ReutersReuters

Личность мужчины источник не назвал. В сообщении со ссылкой на его знакомых говорится, что ранее он жил в Лоо, но затем в 2017 переехал в Лос-Анджелес.

В качестве доказательства произошедшего Telegram-канал предоставил видео инцидента, датированное 31 октября 2021 года. Согласно записи, сначала мужчина прокалывал колеса стоящим на обочине автомобилям, отрывал дворники, бил ножом по стеклам и справлял нужду на находящийся рядом забор, а затем пустился в бега по улице.

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На следующих кадрах дебоширу преградили путь машины Департамента полиции Лос-Анджелеса, сотрудники правопорядка стали уговаривать его лечь на землю и сложить руки за голову, держа на прицеле пистолетов. Мужчина послушал полицейских и встал на колени, но руки за голову так и не поднял, а затем и вовсе встал и направился в сторону машин LAPD. Сразу после этого полицейские совершили два выстрела по сочинцу.

Другие детали инцидента неизвестны.

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