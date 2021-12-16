"Хочется поставить точку": Пострадавшая об отмене приговора Эдварду Билу

«Я на заседании суда не была, был мой представитель, адвокат Князев. И мы с ним договорились, что, в принципе, нас устраивало то решение суда, которое было принято. Мы считаем его достаточно логичным, законным и обоснованным. Просто сейчас это вновь канитель новая будет, длительная, и боюсь, что затянется опять этот процесс юридический. Хотелось бы уже точку поставить в этом деле и жить дальше». – сказала Артемова.