"Хочется поставить точку": Пострадавшая об отмене приговора Эдварду Билу

Потерпевшая по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве Мария Артемова заявила, что ее вполне устраивал первоначальный приговор виновнику аварии блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль), и его отмена приведет к возобновлению длительного юридического процесса, пишет «Газета.ру».
«Я на заседании суда не была, был мой представитель, адвокат Князев. И мы с ним договорились, что, в принципе, нас устраивало то решение суда, которое было принято. Мы считаем его достаточно логичным, законным и обоснованным. Просто сейчас это вновь канитель новая будет, длительная, и боюсь, что затянется опять этот процесс юридический. Хотелось бы уже точку поставить в этом деле и жить дальше». – сказала Артемова.
Она сообщила, что суд пока не представил свои основания для отмены.
«Если он что-то там увидел, то мы еще пока о них не знаем, что там было пропущено, или незаконно сделано, или что-то упущено. Поэтому нужно дождаться определение кассационного суда, на что они ссылаются, посмотреть. Я не суд, за суд не решаю, но меня вполне устраивал тот приговор, который был изначально», — подчеркнула девушка.
Адвокат Била Сергей Жорин в свою очередь сообщил, что кассационную жалобу подала прокуратура, которая считает приговор чрезмерно мягким.
«Представитель прокуратуры сегодня просил взять Била под стражу. Суд избрал другую меру пресечения — запрет определенных действий, но приговор отменил. Будем в первой инстанции отстаивать интересы Била. Считаем, что отмененный приговор не был чрезмерно мягким», — сказал Жорин «Газете.ру».
Бил 1 апреля 2021 года за рулем Audi выехал на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил несколько автомобилей. В июле его приговорили к 2 годам ограничения свободы и лишили права управлять транспортными средствами на 3 года. Он не мог покидать место жительства с 20.00 до 8.00, выезжать за пределы Московского региона и менять место постоянного проживания без уведомления.
Сегодня стало известно, что суд отменил приговор Билу и передал его на новое рассмотрение, пишет Телеграм-канал Baza.