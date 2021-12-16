Дагестанец ограбил девушку на свидании в Москве

По данным источника, девушка приехала в Москву к подруге из Новосибирска. Она скачала приложение для знакомств и начала общаться с молодым человеком, который вскоре ночью пригласил ее в гости.

Приехав в пять утра в район Лианозово, девушка позвонила в домофон и поднялась на 16 этаж, где ее и встретил Шамиль Амирханов. Далее они спустились на этаж ниже, и на выходе из лифта мужчина, угрожая пистолетом, забрал у молодой женщины смартфон. Сама она смогла вырваться и стала звонить в квартиры, чтобы попросить помощи. Однако открывшие ей жильцы лишь возмутились, что она разбудила их детей, а помочь отказались.