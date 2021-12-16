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40 минут назад

Дагестанец ограбил девушку на свидании в Москве

26-летний дагестанец, зарегистрированный в популярном приложении знакомств, ограбил 21-летнюю девушку на свидании в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Дагестанец ограбил девушку на свидании в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, девушка приехала в Москву к подруге из Новосибирска. Она скачала приложение для знакомств и начала общаться с молодым человеком, который вскоре ночью пригласил ее в гости.

Приехав в пять утра в район Лианозово, девушка позвонила в домофон и поднялась на 16 этаж, где ее и встретил Шамиль Амирханов. Далее они спустились на этаж ниже, и на выходе из лифта мужчина, угрожая пистолетом, забрал у молодой женщины смартфон. Сама она смогла вырваться и стала звонить в квартиры, чтобы попросить помощи. Однако открывшие ей жильцы лишь возмутились, что она разбудила их детей, а помочь отказались.

Правоохранителям удалось задержать преступника. На него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее неизвестный мужчина проник в открытую квартиру к пожилой женщине и ограбил ее на полмиллиона рублей.

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