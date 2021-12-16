Известную актрису застрелили на глазах у сына

Неизвестные расстреляли актрису, когда она ждала своего 11-летнего сына после футбольной тренировки в спортивном комплексе в городе Куэрнавака. Убийцы подъехали к Мендосе на мотоцикле, сделали несколько выстрелов, после чего скрылись. От полученных ранений Мендоса скончалась на месте.

Свидетелями нападения стали ее сын и несколько родителей, которые также ждали детей после тренировки. Преступники до сих пор не найдены.

В 2010 году Таню Мендосу и ее мужа похитили неизвестные. Предположительно, к преступлению были причастны члены наркокартеля. Актриса рассказывала, что они с мужем находились на принадлежащей им автомойке, когда к ним ворвались вооруженные люди в балаклавах. Они потребовали выкуп и пригрозили убить актрису и ее мужа, если те им не заплатят, но через несколько часов оставили их в пустынном месте, так и не взяв выкуп.