Стало известно об элитном имуществе директора «Листвяжной»

Директор шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Сергей Махраков, арестованный на два месяца после взрыва, в результате которого погиб 51 человек, владеет просторным коттеджем в Белово и несколькими элитными квартирами в престижном районе Москвы. Об этом стало известно «ФедералПресс».

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Уточняется, что Махраков ездит на автомобиле Mercedes GLE 300. За несколько дней до ЧП он победил в областном конкурсе «Кузбасс — угольное сердце России» в номинации «Лучший директор шахты».

Званием также обладает генеральный и технический директора «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев — его признали «Почетным работником топливно-энергетического комплекса РФ». Ранее он занимал должность руководителя Корпорации развития в Якутии и был советником главы республики по межрегиональным связям и инвестиционным проектам на общественных началах.

Сообщалось также, что семья задержанного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева владеет коттеджем, квартирами и иномарками, тогда как при рекордных доходах предприятия работники шахты получали маленькие зарплаты. Так, в 2020 году прибыль шахты достигла 836 миллионов рублей, при этом, по словам рабочих, они получали по 40-50 тысяч рублей в месяц.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на поиски горняков.