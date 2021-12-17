В «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром

"Накануне днем в здании по адресу: Пресненская набережная, 12 (комплекс "Федерация", состоящий из башен "Запад" и "Восток" - прим. ТАСС), произошло частичное обрушение лифта. Он сорвался и пролетел с 27-го по 14-й этаж, где резко затормозил. В лифте был пассажир, у него ушиб поясницы", - рассказал собеседник агентства.