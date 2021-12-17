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35 минут назад

Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей в одной из башен "Федерации" в Москве

Лифт с пассажиром сорвался в одной из башен комплекса "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити", пролетев с 27-го до 14-го этажа, где резко затормозил. Пассажир отделался ушибами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром
Фото: ТАССТАСС

"Накануне днем в здании по адресу: Пресненская набережная, 12 (комплекс "Федерация", состоящий из башен "Запад" и "Восток" - прим. ТАСС), произошло частичное обрушение лифта. Он сорвался и пролетел с 27-го по 14-й этаж, где резко затормозил. В лифте был пассажир, у него ушиб поясницы", - рассказал собеседник агентства.

Полиция начала по факту ЧП доследственную проверку.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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