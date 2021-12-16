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1 час назад

Обнародованы аудиосообщения подрывника из Серпухова

Бывший воспитанник гимназии при Введенском женском монастыре в Серпухове, устроивший взрыв на ступенях учебного заведения, рассказывал своей знакомой из Сибири о желании стать бомжом. Аудиосообщения Владислава Струженкова опубликовал «Московский комсомолец».

Обнародованы аудиосообщения подрывника из Серпухова
Фото: ТАССТАСС

13 декабря, в подмосковном Серпухове на территории, прилегающей к женскому монастырю, прогремел взрыв. По данным следствия, самодельное взрывное устройство принес и привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии Владислав Струженков. В результате пострадали 12 человек. Погибших нет.

Последние несколько лет Струженков активно общался через интернет с девушкой из Сибири. Он рассказывал ей о том, что ему совершенно не хочется учить французский язык и латынь, но его заставляют это делать, сообщает «МК».

Также он неоднократно в своих аудиосообщениях поднимал тему отшельничества и высказывал желание стать бомжом. При этом Владислав Струженков подчеркивал, что его ждет хорошее будущее, в отличие от тех, кто мечтают стать врачами или бухгалтерами, но в итоге становятся бомжами.

«Я мечтаю стать бомжом, но в итоге стану каким-нибудь высокопоставленным человеком. А я этого не хочу», - заявил он своей собеседнице, расплакавшись.

Ранее стало известно, что в ходе допроса Владислав Струженков рассказал правоохранителям, что допустил ошибку в расчетах. По его словам, он хотел совершить массовое убийство и взрыв должен был произойти в помещении во время утренней молитвы. Однако, самодельное устройство сработало на входе в гимназию. В результате пострадал сам нападавший – он получил травмы кистей и ампутацию ноги.

Происшествия,Владислав Струженков,Московский комсомолец,
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