Обнародованы аудиосообщения подрывника из Серпухова

Бывший воспитанник гимназии при Введенском женском монастыре в Серпухове, устроивший взрыв на ступенях учебного заведения, рассказывал своей знакомой из Сибири о желании стать бомжом. Аудиосообщения Владислава Струженкова опубликовал «Московский комсомолец».

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13 декабря, в подмосковном Серпухове на территории, прилегающей к женскому монастырю, прогремел взрыв. По данным следствия, самодельное взрывное устройство принес и привел в действие 18-летний выпускник православной гимназии Владислав Струженков. В результате пострадали 12 человек. Погибших нет.

Последние несколько лет Струженков активно общался через интернет с девушкой из Сибири. Он рассказывал ей о том, что ему совершенно не хочется учить французский язык и латынь, но его заставляют это делать, сообщает «МК».

Также он неоднократно в своих аудиосообщениях поднимал тему отшельничества и высказывал желание стать бомжом. При этом Владислав Струженков подчеркивал, что его ждет хорошее будущее, в отличие от тех, кто мечтают стать врачами или бухгалтерами, но в итоге становятся бомжами.

«Я мечтаю стать бомжом, но в итоге стану каким-нибудь высокопоставленным человеком. А я этого не хочу», - заявил он своей собеседнице, расплакавшись.