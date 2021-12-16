Водители-мигранты устроили массовую драку

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья между водителями и кондукторами автобусов 5-го и 42-го маршрутов произошла драка. Об этом 15 декабря сообщил E1.RU.

«Подрались водители и кондукторы, один ударил другого отверткой в плечо. Возможно, кто-то кого-то подрезал, но я не обратил внимания», — рассказал один из очевидцев.

Как уточнили свидетели происшествия, автобусы двигались из Академического в сторону Объездной дороги. На остановке четыре человека выбежали и стали драться.

«Они орали на иностранном языке, поэтому непонятно, что было предметом спора. Из окружающих были я и женщины, никто вмешиваться не стал, разумеется», — добавил очевидец.

В полиции Екатеринбурга обещали позднее прокомментировать драку.

Ранее «МК-Урал» сообщал, что утром 7 декабря на площади 1905 года в Екатеринбурге произошла драка двух строителей новогоднего ледового городка. В конфликт вступили мужчины в спецодежде.