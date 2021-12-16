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12 минут назад

Стрелок из МФЦ может избежать наказания

Устроившего стрельбу в московском МФЦ Сергея Глазова могут освободить от наказания и направить на лечение из-за психического заболевания. Об этом РИА Новости заявил его адвокат Петр Колдов, добавив, что подзащитный считает себя «психически здоровым».

Стрелок из МФЦ может избежать наказания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Диагноз поставлен с 2009 года. Это серьезное заболевание, он состоит на учете. Его позиция такая: он не отрицает, что у него есть заболевание, не отрицает, что лежал в больнице, но считает, что и тогда, и сейчас он здоров абсолютно», — заявил Колдов.

Адвокат отметил, что следствие назначит ему психолого-психиатрическую экспертизу и если Глазова признают невменяемым, то освободят от отбытия наказания и назначат принудительное лечение.

Стрелок из МФЦ выступил с требованием

Напомним, что 7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в московском многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе. В результате погибли два человека, еще трое были ранены, в том числе 10-летняя девочка.

9 декабря Глазова арестовали на два месяца. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Его гражданская жена отмечала, что мужчина стал психически неустойчивым после командировки в Малайзию, однако предпосылок к поступку, по ее словам, у него не было.

Происшествия,РИА Новости,
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