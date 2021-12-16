Устроившего стрельбу в МФЦ могут освободить от тюрьмы

Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, могут освободить от отбытия наказания и направить на принудительное лечение в связи с его психическим заболеванием. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Петр Колдов.

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"Глазов заявил мне, что страдает психическим заболеванием, соответствующий диагноз ему поставили в 2009 году. Теперь следствие ему назначит психолого-психиатрическую экспертизу. Если его признают невменяемым, то освободят от отбытия наказания и назначат принудительное лечение. Ну а если признают вменяемым, то наказание Глазову придется отбыть. Это решит суд на основе экспертизы", - сказал он.

По словам Колдова, Глазов заявил ему, что имеет серьезное заболевание, в связи с чем состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

"Глазов заявил, что у него есть заболевание, не отрицает, что лежал в больнице, но считает, что и в момент совершения преступления, и сейчас он абсолютно здоров", - сказал защитник.

Ранее Глазов сообщил посетившим его в СИЗО членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что заявил ходатайство следствию о личном присутствии при судмедэкспертизе погибших. Обвиняемый якобы не верит, что он мог убить двух человек, и считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, "не могли быть смертельными".