Дело против тещи рэпера Картрайта закрыли

Как пишет «Фонтанка», расследование прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Адвокат Кохал заявил, что будет добиваться реабилитации своей подзащитной и компенсации морального вреда за пять дней, которые она провела в изоляторе.Тёщу рэпера задержали в октябре 2020 года, заподозрив в пособничестве в убийстве, в нём обвиняют вдову музыканта Марину Кохал.