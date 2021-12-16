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55 минут назад

Дело против тёщи рэпера Энди Картрайта закрыли

Ранее 68-летнюю Елену Кохал считали пособницей убийства.

Дело против тещи рэпера Картрайта закрыли
Фото: vk.com/kararatraitvk.com/kararatrait

Как пишет «Фонтанка», расследование прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Адвокат Кохал заявил, что будет добиваться реабилитации своей подзащитной и компенсации морального вреда за пять дней, которые она провела в изоляторе.Тёщу рэпера задержали в октябре 2020 года, заподозрив в пособничестве в убийстве, в нём обвиняют вдову музыканта Марину Кохал.

30 июля 2020 года в Санкт-Петербурге нашли расчленённое тело Картрайта. Его супруга утверждала, что он умер от передозировки наркотиков, а она просто пыталась скрыть его «бесславную смерть». Однако экспертиза показала, что исполнитель был убит.

Происшествия,Фонтанка.Ру,
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