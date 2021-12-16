Дело против тещи рэпера Картрайта закрыли

Ранее 68-летнюю Елену Кохал считали пособницей убийства.
Как пишет «Фонтанка», расследование прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Адвокат Кохал заявил, что будет добиваться реабилитации своей подзащитной и компенсации морального вреда за пять дней, которые она провела в изоляторе.Тёщу рэпера задержали в октябре 2020 года, заподозрив в пособничестве в убийстве, в нём обвиняют вдову музыканта Марину Кохал.
30 июля 2020 года в Санкт-Петербурге нашли расчленённое тело Картрайта. Его супруга утверждала, что он умер от передозировки наркотиков, а она просто пыталась скрыть его «бесславную смерть». Однако экспертиза показала, что исполнитель был убит.