Суд отменил приговор устроившему ДТП блогеру Билу

Суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу о двух годах ограничения свободы после ДТП на Садовом кольце в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката мужчины Сергея Жорина, прокуратура сочла решение суда слишком мягким.
«Приговор Эдварду Билу был отменен в кассации, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд, поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким», — рассказал Жорин.
Как сообщает издание, представитель прокуратуры просил взять блогера под стражу.
Напомним, что ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади. Бил за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.
В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на 3 года — на таком наказании настаивало государственное обвинение. Позднее прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным.