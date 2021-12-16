Суд отменил приговор устроившему ДТП блогеру Билу

Суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу о двух годах ограничения свободы после ДТП на Садовом кольце в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката мужчины Сергея Жорина, прокуратура сочла решение суда слишком мягким.

«Приговор Эдварду Билу был отменен в кассации, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд, поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким», — рассказал Жорин.

Как сообщает издание, представитель прокуратуры просил взять блогера под стражу.

Напомним, что ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади. Бил за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.