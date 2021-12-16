Устроивший стрельбу в МФЦ потребовал предъявить тела убитых

Открывший стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке столицы Сергей Глазов выразил желание лично присутствовать при судмедэкспертизе двух погибших, так как не верит, что мог кого-то убить. Об этом сообщает член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева в своем Facebook-аккаунте.

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер Агентство "Москва"/Мобильный репортер

"Отставной офицер Сергей Глазов, расстрелявший людей в МФЦ Рязанского района Москвы 7 декабря, требует предъявить ему… тела убитых им людей. Он заявил ходатайство следствию о личном присутствии при судмедэкспертизе погибших. Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, не могли быть смертельными", – написала Меркачева.

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в центре госуслуг "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. В результате происшествия погибли два человека – администратор центра и охранник. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка.

Мужчине предъявили обвинение по трем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица", "Оборот оружия".