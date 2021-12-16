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19 минут назад

Суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била

Суд отменил приговор в отношении Эдварда Била. Дело передано на новое рассмотрение в Пресненский суд в ином составе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил его адвокат Сергей Жорин в четверг, 16 декабря.

Суд отменил приговор в отношении блогера Била
Фото: Telegram LIFE SHOTTelegram LIFE SHOT

По словам Жорина, Билу снова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

— Приговор был отменен потому что прокуратура посчитала его чрезмерно мягким, — заключил Жорин.

ДТП на Смоленской площади

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

"Начали борзеть": Эдвард Бил о требующих компенсации после ДТП

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.

Позже Эдвард Бил сжег на камеру свое водительское удостоверение. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.

Происшествия,Сергей Жорин,Генпрокуратура РФ,Госдума,
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