Суд отменил приговор в отношении блогера Била

Суд отменил приговор в отношении Эдварда Била. Дело передано на новое рассмотрение в Пресненский суд в ином составе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил его адвокат Сергей Жорин в четверг, 16 декабря.

Фото: Telegram LIFE SHOT Telegram LIFE SHOT

По словам Жорина, Билу снова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

— Приговор был отменен потому что прокуратура посчитала его чрезмерно мягким, — заключил Жорин.

ДТП на Смоленской площади

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.