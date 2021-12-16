Устроивший стрельбу в московском МФЦ Сергей Глазов заявил, что хочет лично присутствовать при судмедэкспертизе тел двух погибших. Как рассказала в Facebook член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева, стрелок не верит, что мог кого-то убить.

«Он заявил ходатайство следствию о личном присутствии при судмедэкспертизе погибших. Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, "не могли быть смертельными"», — написала Меркачева.

Она отметила, что тем временем следствие должно было приступить к опросу врачей и участкового, которые должны были наблюдать за имевшим психиатрический диагноз мужчиной с боевыми навыками.

Напомним, что 7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в московском многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе. В результате погибли два человека, еще трое были ранены, в том числе 10-летняя девочка.