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1 час назад

Полицейский похитил жителя Краснодраского края и запер в гараже

Следователи раскрыли похищение человека. Как выяснилось, оно произошло из-за плохой работы потерпевшего, сообщает следственный комитет Краснодарского края.

Полицейский похитил жителя Краснодраского края
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полицейский обратился к 20-летнему местному жителю с просьбой помочь в приобретении подержанного автомобиля для перепродажи, на что тот согласился», – с этого началась история о похищении, отмечают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Далее полицейский возмутился тем, что 20-летний парень долго покупает машину. Он рассчитывал приобрести ее быстрее, потому получил деньги в долг, который рассчитывал отдать после перепродажи. А молодой человек взял деньги, но машину не купил и сумму не вернул, тогда полицейский с друзьями выманил нерадивого посредника из дома, похитил и запер в гараже, чтобы забрать свои деньги, сообщили в следственном комитете.

Отдал ли 20-летний парень долг, не сообщается, но его похитители задержаны и ответят перед законом.

Происшествия,СКР,
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