Полицейский похитил жителя Краснодраского края

«Полицейский обратился к 20-летнему местному жителю с просьбой помочь в приобретении подержанного автомобиля для перепродажи, на что тот согласился», – с этого началась история о похищении, отмечают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Далее полицейский возмутился тем, что 20-летний парень долго покупает машину. Он рассчитывал приобрести ее быстрее, потому получил деньги в долг, который рассчитывал отдать после перепродажи. А молодой человек взял деньги, но машину не купил и сумму не вернул, тогда полицейский с друзьями выманил нерадивого посредника из дома, похитил и запер в гараже, чтобы забрать свои деньги, сообщили в следственном комитете.