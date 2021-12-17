В Москве задержали вербовавшего студентов сторонника ИГИЛ

Сотрудники ФСБ задержали в Москве сторонника «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Он пытался завербовать в террористы студентов, живущих в общежитии Российского технологического университета (МИРЭА).

«Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации „Исламское государство“ , предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность», — приводит сообщение пресс-службы московского УФСБ РИА «Новости» .

По данным следствия, молодой человек, гражданин одной из республик Средней Азии, неоднократно оправдывал боевиков ИГИЛ. Студент также пропагандировал их идеологию в интернете и призывал с помощью оружия построить халифат в Ираке и Сирии, передает RT.