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1 час назад

Кондуктор высадила из автобуса подростка с ДЦП в Сургуте: видео

В Сургуте кондуктор автобуса высадила на мороз подростка с ДЦП. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», в распоряжении которого оказались кадры инцидента.

Ребенок возвращался домой с тренировки, но водитель проехал его остановку, поскольку мальчик не стоял у двери. Моментально отреагировать на произошедшее он не смог из-за проблем с дикцией, уточняет источник.

О ситуации рассказала мать школьника.

«Сын возвращается на автобусе после тренировки домой. И понимает, что водитель проехал мимо его остановки, не останавливаясь. Когда двери наконец открылись, он начал спрашивать у кондуктора, почему автобус не сделал остановку в нужном месте. В ответ услышал: "Выходи. Ты не стоял около двери"», – сообщила женщина.

В итоге мальчику пришлось покинуть салон общественного транспорта.

Происшествия,Видео,
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