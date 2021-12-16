В Сургуте кондуктор автобуса высадила на мороз подростка с ДЦП. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», в распоряжении которого оказались кадры инцидента.
Ребенок возвращался домой с тренировки, но водитель проехал его остановку, поскольку мальчик не стоял у двери. Моментально отреагировать на произошедшее он не смог из-за проблем с дикцией, уточняет источник.
О ситуации рассказала мать школьника.
«Сын возвращается на автобусе после тренировки домой. И понимает, что водитель проехал мимо его остановки, не останавливаясь. Когда двери наконец открылись, он начал спрашивать у кондуктора, почему автобус не сделал остановку в нужном месте. В ответ услышал: "Выходи. Ты не стоял около двери"», – сообщила женщина.
В итоге мальчику пришлось покинуть салон общественного транспорта.