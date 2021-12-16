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23 минуты назад

Горящий автомобиль ДПС в Петербурге попал на видео

На Гренадерском мосту в Петербурге сгорел автомобиль ДПС. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как уточняет источник, из патрульной машины Ford внезапно повалил дым, после чего транспортное средство мгновенно охватил огонь. Сотрудники ГИБДД успели покинуть автомобиль и вытащить из него все ценные вещи. Никто из полицейских не пострадал.

В связи с ЧП на мосту было временно перекрыто движение. Для тушения полицейского автомобиля на место была вызвана пожарная машина.

Ранее сообщалось о пожаре в здании школы в центре Москвы.

Происшествия,Пожары,Видео,ГИБДД,
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