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20 минут назад

Поезд сбил двух человек в Ульяновской области

Поезд наехал на двух мужчин в Ульяновской области, один из них погиб, второй госпитализирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Поезд сбил двух человек в Ульяновской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЧП произошло вечером в четверг на 837-м километре вблизи станции Кузоватово.

"По предварительным данным, машинист поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на группу людей. Наезд предотвратить не удалось, травмировано двое мужчин. Один мужчина погиб, второй доставлен в больницу", - отмечается в сообщении.

На место ЧП выехал следователь, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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