Самолет перевернул поливальную машину в Шереметьево: видео

В московском аэропорту «Шереметьево» самолет при взлете повредил поливальную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

Вылетающий в Мексику лайнер Airbus А350 зацепил крылом спецтехнику для противообледенительной обработки, из-за чего машина перевернулась.

В результате инцидента пострадал оператор машины, у него диагностированы переломы. По предварительным данным, пилот воздушного судна мог начать рулежку без команды.