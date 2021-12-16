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1 час назад

Самолет перевернул поливальную машину в Шереметьево: видео

В московском аэропорту «Шереметьево» самолет при взлете повредил поливальную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

Вылетающий в Мексику лайнер Airbus А350 зацепил крылом спецтехнику для противообледенительной обработки, из-за чего машина перевернулась.

В результате инцидента пострадал оператор машины, у него диагностированы переломы. По предварительным данным, пилот воздушного судна мог начать рулежку без команды.

Ранее сообщалось, что в Доминикане девять человек погибли при крушении самолета.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Аэропорт Шереметьево,
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