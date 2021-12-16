Самолет перевернул поливальную машину в Шереметьево: видео

В московском аэропорту «Шереметьево» самолет при взлете повредил поливальную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва», опубликовавший снятые очевидцами кадры.
Вылетающий в Мексику лайнер Airbus А350 зацепил крылом спецтехнику для противообледенительной обработки, из-за чего машина перевернулась.
В результате инцидента пострадал оператор машины, у него диагностированы переломы. По предварительным данным, пилот воздушного судна мог начать рулежку без команды.
Ранее сообщалось, что в Доминикане девять человек погибли при крушении самолета.