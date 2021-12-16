В московском аэропорту Шереметьево самолет Airbus A350-900, вылетающий в Мексику, перевернул поливальную машину, сообщает Baza, которая опубликовала фото и видео с места происшествия.
Поливальная машина перевернулась, зацепившись за самолет стрелой. Как уточняет Mash, персонал самолет не заметил столкновения, а на дымящуюся машину для обработки намерзающей жидкостью обратили внимание пассажиры. Водителю вызвали скорую.
Предполагается, что борт мог получить повреждения, поэтому вылет отложили. Рейс SU158 в Канкун должен был вылететь в 8:55 по московскому времени.