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17 минут назад

В аэропорту Шереметьево самолет перевернул поливальную машину

В московском аэропорту Шереметьево самолет Airbus A350-900, вылетающий в Мексику, перевернул поливальную машину, сообщает Baza, которая опубликовала фото и видео с места происшествия.

Поливальная машина перевернулась, зацепившись за самолет стрелой. Как уточняет Mash, персонал самолет не заметил столкновения, а на дымящуюся машину для обработки намерзающей жидкостью обратили внимание пассажиры. Водителю вызвали скорую.

Предполагается, что борт мог получить повреждения, поэтому вылет отложили. Рейс SU158 в Канкун должен был вылететь в 8:55 по московскому времени.

Происшествия,Видео,Аэропорт Шереметьево,
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