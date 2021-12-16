В московском аэропорту Шереметьево самолет Airbus A350-900, вылетающий в Мексику, перевернул поливальную машину, сообщает Baza, которая опубликовала фото и видео с места происшествия.

Поливальная машина перевернулась, зацепившись за самолет стрелой. Как уточняет Mash, персонал самолет не заметил столкновения, а на дымящуюся машину для обработки намерзающей жидкостью обратили внимание пассажиры. Водителю вызвали скорую.