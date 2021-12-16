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12 минут назад

Подозреваемую в крупном хищении кассиршу отправили в СИЗО. Видео

Сотрудница одного из банков города Ачинска в Красноярском крае арестована по решению суда. Кассир подозревается в хищении крупной суммы денежных средств. До 7 февраля 2022 года женщина будет находиться в СИЗО. Кадры с выходящей из суда подозреваемой появились в распоряжении официального Telegram-канала издания «Известия» IZ.RU.

Напомним, 7 декабря в полицию поступило заявление о пропаже из офиса кредитно-финансовой организации в городе Ачинске принадлежащих учреждению 15 млн рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро. Правоохранители установили причастность к преступлению кассира банка. Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата». В этот же день мать работницы обратилась в полицию с сообщением о ее пропаже.

Позднее женщину удалось уговорить по телефону явиться в полицию.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСИН,газета "Известия",
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