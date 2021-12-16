Сотрудница одного из банков города Ачинска в Красноярском крае арестована по решению суда. Кассир подозревается в хищении крупной суммы денежных средств. До 7 февраля 2022 года женщина будет находиться в СИЗО . Кадры с выходящей из суда подозреваемой появились в распоряжении официального Telegram-канала издания «Известия» IZ.RU.

Напомним, 7 декабря в полицию поступило заявление о пропаже из офиса кредитно-финансовой организации в городе Ачинске принадлежащих учреждению 15 млн рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро. Правоохранители установили причастность к преступлению кассира банка. Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата». В этот же день мать работницы обратилась в полицию с сообщением о ее пропаже.