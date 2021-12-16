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19 минут назад

Школьница провалилась в яму с кипятком в Подмосковье

Девочка провалилась в яму с кипятком по дороге в школу в подмосковном Орехово-Зуеве, она госпитализирована. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Школьница провалилась в яму с кипятком в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Девочка по дороге в школу не заметила специальное ограждение и провалилась в яму с кипятком", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале, в четверг утром была госпитализирована 11-летняя девочка, получившая ожоги по дороге в школу.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сообщает надзорное ведомство.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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