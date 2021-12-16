Альпинист умер во время уборки в «Москва-Сити»

46-летний промышленный альпинист умер во время уборки снега на башне «Меркурий» в «Москва-Сити». Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» .

По данным источника, несчастный случай произошел на 73 этаже в 1-м Красногвардейском проезде. Умершим оказался альпинист из Тверской области. Очевидцем произошедшего стал его 32-летний напарник. Он рассказал, что во время уборки мужчина почувствовал себя плохо, а позже скончался. Выяснилось, что причиной смерти стал сердечный приступ.