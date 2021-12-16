Появилось видео с места крушения самолета в Доминикане

В Домникане разбился легкомоторный самолет, жертвами крушения стали девять человек. Об этом сообщает издание «Известия», в распоряжении которого оказались кадры с места авиакатастрофы.

Как уточняется, ЧП произошло в предместье столицы Доминиканской республики – Санто-Доминго. По предварительным данным, шестеро пассажиров являлись гражданами США, еще один пассажир и двое членов экипажа воздушного судна были доминиканцами.