Появилось видео с места крушения самолета в Доминикане

В Домникане разбился легкомоторный самолет, жертвами крушения стали девять человек. Об этом сообщает издание «Известия», в распоряжении которого оказались кадры с места авиакатастрофы.
Как уточняется, ЧП произошло в предместье столицы Доминиканской республики – Санто-Доминго. По предварительным данным, шестеро пассажиров являлись гражданами США, еще один пассажир и двое членов экипажа воздушного судна были доминиканцами.
Частный самолет следовал в американский Орландо, но упал через 15 минут после взлета при попытке совершить аварийную посадку. Причины крушения выясняются.