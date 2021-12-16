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1 час назад

Раскрыты подробности смертельной аварии с Volkswagen в Петербурге

В результате ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где водитель сбил пешеходов, погибла девушка-фотограф и серьезно пострадал Спиридон Анисимов, снимавшийся для рекламы Tinder. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Вечером 15 декабря водитель иномарки Volkswagen на большой скорости врезался в людей переходивших улицу по пешеходному переходу. Водитель ехал на красный свет. В результате один человек погиб, еще один был госпитализирован.

По данным «Mash на Мойке», в ДТП погибла 23-летняя девушка-фотограф, ее 26-летний спутник Спиридон Анисимов, снимавшийся для рекламы, в том числе для Tinder, был доставлен в Мариинскую больницу с серьезными травмами.

Пострадавший в ДТП на Невском проспекте Санкт-Петербурга находится в коме. Его госпитализировали с ушибом мозга и открытым переломом плеча, пишет РЕН ТВ.

При этом нарушивший правила водитель, по словам очевидцев, пытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Он был пьян и от освидетельствования отказался, уточняет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», предусматривающей от 5 до 12 лет тюрьмы.

Происшествия,Видео,РЕН ТВ,
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