Место обрушения фасада в центре Петербурга сняли на видео

С дома на 4-той Советской улице в центре Санкт-Петербурга обрушилась лепнина, в результате чего пострадали два человека. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «Петербург с огоньком».
Пострадали два сотрудника полиции, майор и подполковник. Они госпитализированы с сотрясениями мозга и ушибами средней степени тяжести.
По данному факту прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На месте работает жилищно-коммунальная служба. Там отмечают, что износ дома превышает 60%.