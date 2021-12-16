Место обрушения фасада в центре Петербурга сняли на видео

С дома на 4-той Советской улице в центре Санкт-Петербурга обрушилась лепнина, в результате чего пострадали два человека. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «Петербург с огоньком».

Пострадали два сотрудника полиции, майор и подполковник. Они госпитализированы с сотрясениями мозга и ушибами средней степени тяжести.