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1 час назад

Место обрушения фасада в центре Петербурга сняли на видео

С дома на 4-той Советской улице в центре Санкт-Петербурга обрушилась лепнина, в результате чего пострадали два человека. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «Петербург с огоньком».

Пострадали два сотрудника полиции, майор и подполковник. Они госпитализированы с сотрясениями мозга и ушибами средней степени тяжести.

По данному факту прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На месте работает жилищно-коммунальная служба. Там отмечают, что износ дома превышает 60%.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,
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