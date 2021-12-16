Водитель Volkswagen Polo на огромной скорости влетел в пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет на Невском проспекте с центре Санкт-Петербурга. Один из пешеходов погиб, второй впал в кому. Видео смертельного ДТП публикует telegram-канал «360tv».

На кадрах видно, как толпа пешеходов переходят Невский проспект на разрешающий сигнал светофора. Вскоре на часть пешеходов совершает наезд белый Volkswagen Polo. Стоит отметить, что автолюбитель серьезно нарушал скоростной режим.

По словам очевидцев происшествия, подозреваемый предпринял попытку скрыться с места аварии. Предположительно, мужчина был сильно пьян, его личность установлена. Кроме того, стало известно, что он неоднократно нарушал правила ПДД.