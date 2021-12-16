В Москве задержали главу межрайонной инспекции

Указывается, что эта инспекция отвечает за самые «богатые» районы столицы — Арбатский, Пресненский и Тверской. На данный момент женщина находится на допросе в Следственном комитете России.
Как пишет Baza, в ходе обыска у россиянки обнаружили большое количество ювелирных изделий. В чем именно ее подозревают, не указывается. Вместе с ней к следователям был доставлен и ее супруг.
Ранее в декабре в подмосковном Солнечногорске силовики задержали первого заместителя главы администрации Александра Квасникова. Уточняется, что задержание происходило непосредственно в здании государственного учреждения. По предварительным данным, причиной ареста стала взятка.