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44 минуты назад

В Москве задержали главу межрайонной инспекции

В Москве сотрудники ФСБ задержали главу межрайонной инспекции №3, сообщает Telegram-канал Baza.

В Москве задержали главу межрайонной инспекции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указывается, что эта инспекция отвечает за самые «богатые» районы столицы — Арбатский, Пресненский и Тверской. На данный момент женщина находится на допросе в Следственном комитете России.

Как пишет Baza, в ходе обыска у россиянки обнаружили большое количество ювелирных изделий. В чем именно ее подозревают, не указывается. Вместе с ней к следователям был доставлен и ее супруг.

Ранее в декабре в подмосковном Солнечногорске силовики задержали первого заместителя главы администрации Александра Квасникова. Уточняется, что задержание происходило непосредственно в здании государственного учреждения. По предварительным данным, причиной ареста стала взятка.

Происшествия,Криминал,ФСБ,СКР,
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