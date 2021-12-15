В Москве «заминировали» рейс в Волгоград

Неизвестный сообщил, что самолет рейсом Москва – Волгоград, который должен вылететь в 22:45, «заминирован», пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» рейса Москва - Волгоград. В связи с этим усилены меры безопасности, проводится проверка», - сказал источник.
По его словам, людей эвакуировать не стали. Воздушная гавань работает в штатном режиме.
Ранее в среду сообщалось, что в аэропорт Шереметьево по электронной почте поступило сообщение о минировании 21 самолета. Были усилены меры безопасности, но аэропорт продолжил работу в штатном режиме, эвакуация людей не проводилась, пишет ТАСС.