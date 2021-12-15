В Москве «заминировали» рейс в Волгоград

Неизвестный сообщил, что самолет рейсом Москва – Волгоград, который должен вылететь в 22:45, «заминирован», пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» рейса Москва - Волгоград. В связи с этим усилены меры безопасности, проводится проверка», - сказал источник.

По его словам, людей эвакуировать не стали. Воздушная гавань работает в штатном режиме.