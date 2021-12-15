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37 минут назад

В Москве «заминировали» рейс в Волгоград

Неизвестный сообщил, что самолет рейсом МоскваВолгоград, который должен вылететь в 22:45, «заминирован», пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве «заминировали» рейс в Волгоград
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» рейса Москва - Волгоград. В связи с этим усилены меры безопасности, проводится проверка», - сказал источник.

По его словам, людей эвакуировать не стали. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Вылетевший из Москвы Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги

Ранее в среду сообщалось, что в аэропорт Шереметьево по электронной почте поступило сообщение о минировании 21 самолета. Были усилены меры безопасности, но аэропорт продолжил работу в штатном режиме, эвакуация людей не проводилась, пишет ТАСС.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,МВД,ИТАР-ТАСС,
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