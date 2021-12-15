В Екатеринбурге в квартире обнаружили около ста кошек

В Екатеринбурге в съемной квартире оказались запертыми почти сто кошек, пишет портал E1.RU. Соседи пожаловались на запах, но женщина-арендатор объясняла это тем, что там находится ее неходячая мать.

Фото: Зоозащитники/e1.ru Зоозащитники/e1.ru

Хозяйка квартиры тем временем жила на даче и три года не проверяла состояние жилья.

"Одни соседи долгое время не могли продать свое жилье из-за этого запаха, они вышли на хозяйку, она приехала, дверь открыли, а за ней десятки кошек и слой экскрементов на полу в несколько сантиметров, — рассказала жительница дома.

Предположительно, животные не были стерилизованы и размножались прямо в квартире, а арендатор не убирала за ними и только привозила еду. При этом аренда жилплощади оплачена до предстоящих выходных, коты все еще остаются внутри. Местные волонтеры, взявшие ситуацию на контроль, сообщили, что арендатор собирается забрать животных.

"Если этого не произойдет, им придется искать новый дом либо отпускать их на улицу", — пишет издание.